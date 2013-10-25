版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 25日 星期五 15:36 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶盘中跌至两周低位，日圆走强催出卖单

“因日圆持续上涨，投资者出清合约，在周末前规避风险，”曼谷一交易员称。

日圆兑美元 周五升至两周高位96.94，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)明年年初前都将维持购债的预期升温，使美元受到打压。

不过交易员称TOCOM期胶收于主要支撑位255日圆上方后，下周可能反弹。

上海期交所1月期胶合约 跌690元人民币至每吨19,405元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)近月11月合约 最新报每公斤229.5美分，下跌2.6美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞；审校 李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐