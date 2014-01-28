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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 16:49 BJT

亚洲橡胶：TOCOM指标期胶触及七个月低点，受累于需求疑虑

“中国等海外市场下周休市，因此我们可能会看到(投资者)平仓，”经纪商Okato Shoji研究部总经理Kaname Gokon称，并补充道，泰国等主要产胶国的橡胶库存增长的预期也推低橡胶价格。

泰国选举委员会敦促推迟计划于下周举行的全国选举，周一警告称周末的暴力冲突后会有更多流血事件发生。

上海期交所5月合约 跌490元，收报每吨15,610元人民币，稍早跌逾3%。

新加坡商品交易所(SICOM)近月2月合约 报每公斤193.00美分，跌4.1美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 艾茂林/许娜；审校 王洋/田建华)
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