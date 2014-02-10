亚洲橡胶：TOCOM指标期胶上涨2.7%，受日圆走弱和日股上涨提振

“该合约升穿关键的224日圆关口，整体市场看涨，”券商Okato Shoji研究部经理Kaname Gokon表示。他并称日圆走软及日股强劲提供支撑。

指标TOCOM橡胶期货在跌至18个月低点后，本周料会反弹。

周二TOCOM市场将因假日而休市，并于周三恢复交易。

代表泰国、印尼和马来西亚橡胶生产商的国际橡胶联盟(IRCo)表示，建议其成员不要在目前的价格低位出售天然橡胶。

上海期货交易所主力5月期胶合约 上涨455元人民币，收报每吨15,880元，盘中一度跳涨至3.6%。

新加坡商品交易所3月合约 最新报每公斤189.90美分，上涨6.8美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>