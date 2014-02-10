亚洲橡胶：TOCOM指标期胶上涨2.7%，受日圆走弱和日股上涨提振

中美贸易：美若再对全球光伏产品发起调查，是对贸易救济措施滥用--中国商务部
路透北京4月28日 - 针对美国企业申请对全球光伏产品发起保障措施调查一事，中国商务部发言人周五发表谈话称，如美方再次发起保障措施调查，将是对贸易救济措施的滥用和国内产业的过度保护，会扰乱全球光伏产业链的正常发展秩序。中国对此表示严重关注。
“该合约升穿关键的224日圆关口，整体市场看涨，”券商Okato Shoji研究部经理Kaname Gokon表示。他并称日圆走软及日股强劲提供支撑。
指标TOCOM橡胶期货在跌至18个月低点后，本周料会反弹。
周二TOCOM市场将因假日而休市，并于周三恢复交易。
代表泰国、印尼和马来西亚橡胶生产商的国际橡胶联盟(IRCo)表示，建议其成员不要在目前的价格低位出售天然橡胶。
上海期货交易所主力5月期胶合约 上涨455元人民币，收报每吨15,880元，盘中一度跳涨至3.6%。
新加坡商品交易所3月合约 最新报每公斤189.90美分，上涨6.8美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 王洋/李春喜; 审校 杜明霞/王翔琼/郑茵)
路透北京4月28日 - 针对美国企业申请对全球光伏产品发起保障措施调查一事，中国商务部发言人周五发表谈话称，如美方再次发起保障措施调查，将是对贸易救济措施的滥用和国内产业的过度保护，会扰乱全球光伏产业链的正常发展秩序。中国对此表示严重关注。
路透香港4月28日 - 香港旅游发展局周五公布，3月整体访港旅客按年上升8.8%，其中内地旅客增10.4%，升幅均为25个月来最大。
路透4月28日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周5收市价及比价:(本地时间1 6:51时，1港元=0.88653人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢 价为19.51%，高于上交易日收盘的18.95%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.88 5.08 1.08 建设银行 5.98 6.32 1.07 中国银行 3.59 3.77 1.07 农业银行 3.38