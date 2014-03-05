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亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 15:42 BJT

亚洲橡胶：东京期胶触及两周高位，因股市和油市走坚

路透曼谷3月5日 - 东京期胶周三跳升逾4%至两周高位，交易商称其追随股市和油市涨势。

东京工业品交易所(TOCOM)8月期较 上涨7.7日圆，结算价报每公斤233.5日圆。

该合约一度上涨10日圆或4.4%，至日高235.8日圆，为2月19日来最高。
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