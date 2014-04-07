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亚洲 | 2014年 4月 7日 星期一 16:40 BJT

亚洲橡胶：东京期胶下滑，日股下滑和日圆走强带来拖累

中国商品期货市场逢清明节假期休市，泰国市场也逢公共假期休市。

“橡胶市场走低，因日本股市疲弱和日圆兑美元上涨引发一些卖盘，”该交易员称。

新加坡商品交易所(SICOM)近月5月合约 最新报每公斤180.60美分，跌2.9美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞；审校 于春红)
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