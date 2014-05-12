亚洲橡胶：东京期胶上涨逾2%，重返200日圆上方

泰国誓言将继续按计划出售20万吨库存橡胶，无视胶农威胁将进行大规模抗议。这已经打压全球橡胶价格跌至逾四年低点附近。

“既然市场已经有所回升，可能升向205日圆左右，”东京一匿名评论的经纪商称，“只有直接参与者知道泰国何时开始和结束出售，而且这对市场的影响可能没有那么大。”