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亚洲 | 2014年 5月 12日 星期一 16:04 BJT

亚洲橡胶：东京期胶上涨逾2%，重返200日圆上方

泰国誓言将继续按计划出售20万吨库存橡胶，无视胶农威胁将进行大规模抗议。这已经打压全球橡胶价格跌至逾四年低点附近。

“既然市场已经有所回升，可能升向205日圆左右，”东京一匿名评论的经纪商称，“只有直接参与者知道泰国何时开始和结束出售，而且这对市场的影响可能没有那么大。”

上海期交所主力9月合约 上升225元人民币，收报每吨14,070元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)近月6月合约 最新报每公斤169.00美分，涨1.6美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/杜明霞；审校 张若琪/张涛)
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