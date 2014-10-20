亚洲橡胶：10月20日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

香港个股：丰盛控股复牌盘初涨近17%，澄清指控并与中信银行战略合作
路透香港5月4日 - 从事物业开发、绿色建筑服务的丰盛控股周四复牌盘初曾涨近17%，此前澄清指控并与中信银行订立战略合作协议。
路透10月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价：
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
* 10月 181.9 38 179.6 11
* 11月 183.1 135 182.3 85
* 12月 185.0 282 184.8 3
* 1月 188.7 357 188.2 11
* 2月 191.3 1194 191.2 297
* 3月 192.4 6391 192.0 718
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之 间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透香港5月4日 - 从事物业开发、绿色建筑服务的丰盛控股周四复牌盘初曾涨近17%，此前澄清指控并与中信银行订立战略合作协议。
目前中国被作为一个特例对待。欧盟调查人员在确定中国是否存在倾销行为时，将中国出口价格与美国等其他第三方国家进行对比，而不是将中国出口价格与其国内价格相比较。
0100 GMT时，现货金涨0.2%至每盎司1,240.81美元，周三曾跌1.5%，为去年11月23日以来最大单日跌幅，跌穿50日和200日移动均线。金价昨日盘中触及3月21日以来最低点1,236.01。