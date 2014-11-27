亚洲橡胶：11月27日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
路透11月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价：
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
* 12月 187.6 67 189.0 2
* 1月 191.5 94 192.6 3
* 2月 194.2 147 195.6 35
* 3月 197.1 404 199.2 140
* 4月 199.1 3345 201.2 486
* 5月 200.0 6644 202.1 1081
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价。
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜；审校 张若琪)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。