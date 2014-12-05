亚洲橡胶：12月5日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

中国金融：银监会专项排查企业互联互保贷款风险，强化风险摸底--消息
路透上海4月21日 - 中国银监会继续强化银行业风险摸底工作，两位消息人士周五透露，银监会本月初下发通知，要求进一步排查企业互联互保贷款风险隐患，各地银监局需摸清当地风险底数，各银行要开展对担保圈贷款风险的逐户逐圈专项排查。
路透12月5日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价：
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
* 12月 183.3 54 185.0 1
* 1月 186.7 54 189.0 6
* 2月 190.1 78 192.6 11
* 3月 194.0 385 196.0 169
* 4月 196.1 1169 198.6 401
* 5月 197.4 5032 199.9 1306
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价。
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫；审校 李军)
路透上海4月21日 - 中国银监会继续强化银行业风险摸底工作，两位消息人士周五透露，银监会本月初下发通知，要求进一步排查企业互联互保贷款风险隐患，各地银监局需摸清当地风险底数，各银行要开展对担保圈贷款风险的逐户逐圈专项排查。
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
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