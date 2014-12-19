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亚洲 | 2014年 12月 20日 星期六 00:16 BJT

亚洲橡胶：12月19日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透12月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚
盘收市价：

     合约      　      日盘        成交量    晚盘       成交量
    * 12月            184.0          -     191.5         25
    *  1月            190.5         36     197.0        120 
    *  2月            195.5         41     200.8        182
    *  3月            199.8        113     203.2        160 
    *  4月            202.2        436     205.1       1095 
    *  5月            203.8       2573     206.1        741 
     
    * TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是
当日官方收盘价。
    * TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之
间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。
    * 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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