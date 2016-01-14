亚洲橡胶：1月14日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

《路透晚报》--1月19日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
路透1月14日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价：
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
* 1月 144.4 127 147.3 16
* 2月 147.1 92 148.5 30
* 3月 151.5 116 150.0 38
* 4月 154.1 380 152.8 70
* 5月 156.2 1632 154.7 268
* 6月 157.3 7894 155.8 1105
TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。
浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 (完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 刘静)
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
0813GMT - * 1月汇市最大的变化是美元/日圆多头的溃败 * 不过利率前景支撑美元/日圆上扬，反转了1月市场的极端情况 * 美日两年期公债利差与美元/日圆汇率图表：http://reut.rs/2jOdv59 * 图表暗示，买入美元/日圆有潜在的进一步增值空间 * 若突破200小时移动均线切入位114.73，将巩固偏多走势。图表：http://reut.rs/2jAus5H * 日线图云区亦支撑后市看涨的看法：http://reut.rs/2jAhwNi (完) (编译 白云; 审校 高琦)
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:19时，1港元=0.88618人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为22.3%，低于上交易日收盘的23.28%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.53 4.78 1.07 建设银行 5.62 5.85 1.08 中国银行 3.52 3.55 1.12 农