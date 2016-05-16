亚洲橡胶：5月16日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

《路透晚报》--1月18日日间新闻摘要（中港台）
中国国家主席习近平在达沃斯世界经济论坛发表演讲称，经济全球化确实带来新问题，但不能把经济全球化一棍子打死，应发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义。
路透5月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 164.7 55 163.0 06 * 6月 167.0 57 165.3 17 * 7月 169.0 85 167.5 30 * 8月 169.2 365 167.9 86 * 9月 170.3 799 168.8 144 *10月 172.0 4494 170.4 1022 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 (完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
中国国家主席习近平在达沃斯世界经济论坛发表演讲称，经济全球化确实带来新问题，但不能把经济全球化一棍子打死，应发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义。
* 台币兑美元微收升，连续第二日上涨 * 惟进口商买汇需求涌现及午后外资转汇出 * 明日台币主交投区间暂看在31.450-31.650 路透台北1月18日 - 台币兑美元 周三微收升，连续第二日上涨。汇银人士称， 反应美国候任总统特朗普指美元过强的谈话，盘初台币随非美货币一度急弹至逾三个月盘中 高位，惟进口商买汇需求涌现及午后外资转趋汇出皆令台币升幅收敛，后续观望国际美元进 一步走向指引。 他们指出，今日交投转趋热络，主要来自进口商在台币升破31.500买汇意愿明显增强， 出口商抛汇交投则较显冷清，至于外资买卖汇交易皆有，早上偏卖汇、下午转偏买汇，尤其 是午后有外资保管行汇出让台币升幅几乎全数吐回。 〞再来还是要看美元指数怎么走。〞一大型银行交易员说。 交易员表示，由于美元指数 亚洲盘大致徘徊在100整数关口上方、未再续跌，而 亚币午后交投也趋于冷静、跌幅趋于收敛，暂时看来短线国际美元只是涨多修正，并非是美 元趋势反转，因此台币一升破31.500关键价位立即引来实质买汇需求出笼。 周三台币盘初一
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”