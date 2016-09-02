亚洲橡胶：9月2日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

标题新闻：菲律宾11月汇入款较上年同期增18.5%至22.17亿美元，创逾八年最大增幅--央行
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路透9月2日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 9月 164.0 22 164.2 11 *10月 163.9 52 164.0 1 *11月 159.1 77 158.8 4 *12月 156.6 263 156.6 14 * 1月 156.9 1712 156.9 103 * 2月 157.1 4267 157.3 294 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 (完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
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“油价本周将受到美元走势而非原油本身所带动，特朗普就职典礼...是大事一件，”OANDA券商驻新加坡的资深市场分析师Jeffrey Halley表示。
路透1月16日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间 16:19时，1港元=0.88911人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢 价为23.9%，高于上交易日收盘的21.25%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.55 4.73 1.08 建设银行 5.61 5.80 1.09 中国银行 3.50 3.50