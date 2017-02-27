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亚洲 | 2017年 2月 28日 星期二 01:20 BJT

亚洲橡胶：2月27日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透2月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚
盘收市价：

     合约       日盘   成交量      晚盘   成交量
    *  3月      302.0     12       301.0      5
    *  4月      290.0    119      289.6      17
    *  5月      285.3     91      284.5      10 
    *  6月      278.0    648      277.1      84 
    *  7月      272.6   3143      272.0     626 
    *  8月    　270.0   4762      269.8     931 
    
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 
当日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 李军; 审校)
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