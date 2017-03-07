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亚洲 | 2017年 3月 8日 星期三 01:21 BJT

亚洲橡胶：3月7日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透3月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘
收市价：

     合约       日盘   成交量      晚盘   成交量
    *  3月      305.0     14        -         -
    *  4月      293.5     26      293.1       9 
    *  5月      284.0     48      284.6      17 
    *  6月      278.0    448      277.8      41 
    *  7月      272.2    959      272.2     155 
    *  8月    　269.4   5130      269.3     466 
    
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 
当日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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