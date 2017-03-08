版本:
中国
亚洲 | 2017年 3月 9日 星期四 00:11 BJT

亚洲橡胶：3月8日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透3月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘
收市价：

     合约       日盘   成交量      晚盘   成交量
    *  3月      288.5     36       286.0      3
    *  4月      277.9    191      279.0      54 
    *  5月      271.1    286      273.7      62 
    *  6月      265.4   1379      270.8      89 
    *  7月      261.1   2290      264.8     300 
    *  8月    　258.4   8395      261.6    1535 
    
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 
当日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐