亚洲橡胶：3月8日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透3月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 288.5 36 286.0 3 * 4月 277.9 191 279.0 54 * 5月 271.1 286 273.7 62 * 6月 265.4 1379 270.8 89 * 7月 261.1 2290 264.8 300 * 8月 258.4 8395 261.6 1535 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)