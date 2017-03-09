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亚洲 | 2017年 3月 10日 星期五 01:55 BJT

亚洲橡胶：3月9日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透3月9日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘
收市价：

     合约       日盘   成交量      晚盘   成交量
    *  3月      281.1     16        -         -
    *  4月      275.8     81      276.8      12
    *  5月      271.4    157      272.5      25  
    *  6月      266.1    580      266.6      91  
    *  7月      260.0   1438      262.4     147  
    *  8月    　257.0   6220      258.8    1109 
    
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 
当日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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