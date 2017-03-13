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亚洲 | 2017年 3月 14日 星期二 01:10 BJT

亚洲橡胶：3月13日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透3月13日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚
盘收市价：

     合约       日盘   成交量      晚盘   成交量
    *  3月      286.5　   14　　　 288.0　4
    *  4月      281.0　   48　　　 282.9　12
    *  5月      277.4　   90　　　 279.5　60
    *  6月      272.5　   239　　  273.7  447
    *  7月      267.6     1081     269.8  387
    *  8月    　263.9     6532     265.9  1259

    
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 
当日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 母红; 审校 李军)
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