亚洲橡胶：3月13日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透3月13日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 286.5 14 288.0 4 * 4月 281.0 48 282.9 12 * 5月 277.4 90 279.5 60 * 6月 272.5 239 273.7 447 * 7月 267.6 1081 269.8 387 * 8月 263.9 6532 265.9 1259 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 母红; 审校 李军)