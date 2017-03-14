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亚洲 | 2017年 3月 15日 星期三 02:29 BJT

亚洲橡胶：3月14日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透3月14日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价：

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 3月 284.7　 12　　　 280.5　3

* 4月 279.7　 14　　　 277.4　21　

* 5月 276.7　 30　　　 273.8　21

* 6月 269.9　 276　　 267.5 117

* 7月 266.0 776 264.1 146

* 8月 　262.0 4621 260.3 1027

TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。

TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 母红; 审校 刘静)
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