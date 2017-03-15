版本:
中国
亚洲 | 2017年 3月 15日 星期三 23:50 BJT

亚洲橡胶：3月15日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透3月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚
盘收市价：

     合约       日盘   成交量      晚盘   成交量
    *  3月      287.3    16        288.0  9
    *  4月      281.1    43        280.5  11
    *  5月      278.3    77        279.0  8
    *  6月      272.5    433       273.0  38 
    *  7月      269.2    636       269.4  44
    *  8月    　266.0    5346      266.1  492
    
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 
当日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐