亚洲橡胶：3月15日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透3月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 287.3 16 288.0 9 * 4月 281.1 43 280.5 11 * 5月 278.3 77 279.0 8 * 6月 272.5 433 273.0 38 * 7月 269.2 636 269.4 44 * 8月 266.0 5346 266.1 492 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)