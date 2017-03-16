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亚洲 | 2017年 3月 17日 星期五 00:52 BJT

亚洲橡胶：3月16日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透3月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚
盘收市价：

     合约       日盘   成交量      晚盘   成交量
    *  3月      284.1      16      -         -
    *  4月      280.0      50      279.8      10
    *  5月      276.6      93      278.4       7
    *  6月      271.2     288      271.7      18
    *  7月      266.4     743      268.0     104
    *  8月    　263.9    5237      265.7     637
    
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 
当日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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