亚洲橡胶：3月16日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透3月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 284.1 16 - - * 4月 280.0 50 279.8 10 * 5月 276.6 93 278.4 7 * 6月 271.2 288 271.7 18 * 7月 266.4 743 268.0 104 * 8月 263.9 5237 265.7 637 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 李军)