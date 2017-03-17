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亚洲 | 2017年 3月 18日 星期六 01:23 BJT

亚洲橡胶：3月17日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透3月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚
盘收市价：

     合约       日盘   成交量      晚盘   成交量
    *  3月      287.0       2      -         -
    *  4月      282.6      39      282.4      14
    *  5月      280.5     135      281.1      24
    *  6月      273.6     263      274.8     129
    *  7月      270.4     737      271.7      54
    *  8月    　268.0    5266      269.5     532
     
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 
当日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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