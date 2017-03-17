亚洲橡胶：3月17日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

台湾汇市：台币早盘走升，因国际美元走弱与台股上扬
路透台北5月25日 - 台币兑美元周四早盘走升。交易员表示，因美元在美联储会议记录公布后走弱、韩元兑美元升值以及台股上涨带动。
路透3月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 287.0 2 - - * 4月 282.6 39 282.4 14 * 5月 280.5 135 281.1 24 * 6月 273.6 263 274.8 129 * 7月 270.4 737 271.7 54 * 8月 268.0 5266 269.5 532 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透台北5月25日 - 台币兑美元周四早盘走升。交易员表示，因美元在美联储会议记录公布后走弱、韩元兑美元升值以及台股上涨带动。
据周三晚间公告，永续资本证券的分派率为首五年每年7%，其后15年每年将为适用国债利率加5.75%再加0.25%，之后每年将为适用国债利率加5.75%加0.25%再加0.75%。证券须按龙光地产选择赎回。
路透台北5月25日 - 面对近期海外子公司授信争议案，台湾永丰金控周四公告其金控总经理暨财务长、永丰银行董事长游国治、永丰金租赁总经理庄耀及永丰金证券(亚洲)董事总经理蔡建志联袂提出辞职，并自7月起生效。