亚洲橡胶：3月17日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透3月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 287.0 2 - - * 4月 282.6 39 282.4 14 * 5月 280.5 135 281.1 24 * 6月 273.6 263 274.8 129 * 7月 270.4 737 271.7 54 * 8月 268.0 5266 269.5 532 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 李军; 审校 母红)