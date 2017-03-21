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亚洲 | 2017年 3月 21日 星期二 22:06 BJT

亚洲橡胶：3月21日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透3月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚
盘收市价：

     合约       日盘   成交量      晚盘   成交量
    *  3月      287.0     -         -       -
    *  4月      277.0    61        275.0    21
    *  5月      275.0    137       272.2    37
    *  6月      266.3    321       265.4    88
    *  7月      264.8    481       263.2    132
    *  8月    　263.0    4339      262.0    628
     
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 
当日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 母红; 审校 刘静)
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