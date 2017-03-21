亚洲橡胶：3月21日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透3月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 287.0 - - - * 4月 277.0 61 275.0 21 * 5月 275.0 137 272.2 37 * 6月 266.3 321 265.4 88 * 7月 264.8 481 263.2 132 * 8月 263.0 4339 262.0 628 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 母红; 审校 刘静)