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亚洲 | 2017年 3月 22日 星期三 22:39 BJT

亚洲橡胶：3月22日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透3月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚
盘收市价：

     合约       日盘   成交量      晚盘   成交量
    *  3月      277.0       4      -         -
    *  4月      265.5     105      263.5      39
    *  5月      262.0     274      260.6      71
    *  6月      255.0     480      253.2     126
    *  7月      251.4    1140      250.0     278
    *  8月    　249.0    8038      247.1    1339
     
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 
当日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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