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亚洲 | 2017年 3月 27日 星期一 22:19 BJT

亚洲橡胶：3月27日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚
盘收市价：

     合约       日盘   成交量      晚盘   成交量
    *  3月      261.5       -        -       -
    *  4月      256.8      78    257.0      12
    *  5月      252.8     199    253.0      21
    *  6月      245.9     373    245.4      15
    *  7月      241.1    1246    241.3      43
    *  8月    　237.5    6021    237.3     549
     
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 
当日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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