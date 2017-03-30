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亚洲 | 2017年 3月 30日 星期四 21:55 BJT

亚洲橡胶：3月30日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透3月30日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚
盘收市价：

     合约       日盘   成交量      晚盘   成交量
    *  4月      267.9      44    267.1       3
    *  5月      261.8      52    262.6       8
    *  6月      254.3     152    253.2     342
    *  7月      248.6     564    249.5     374
    *  8月    　244.5    1856    245.0     350
    *  9月      241.5    3808    241.8     722
     
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 
当日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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