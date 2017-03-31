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亚洲 | 2017年 3月 31日 星期五 21:58 BJT

亚洲橡胶：3月31日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚
盘收市价：

     合约       日盘   成交量      晚盘   成交量
    *  4月      270.6      79    269.7     315
    *  5月      265.0      43    264.1       1
    *  6月      256.9     107    255.0       5
    *  7月      250.9     446    250.1      62
    *  8月    　247.2    2682    246.4     119
    *  9月      245.0    5120    244.4     500
     
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 
当日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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