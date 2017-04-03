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亚洲 | 2017年 4月 3日 星期一 21:28 BJT

亚洲橡胶：4月3日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透4月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘
收市价：

     合约       日盘   成交量      晚盘   成交量
    *  4月      278.0      87    278.0      15
    *  5月      266.7      33    266.6       9
    *  6月      256.7      48    257.0       8
    *  7月      251.8     144    252.5      17
    *  8月    　247.4     917    247.6     119
    *  9月      245.0    1548    244.8     621
     
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 
当日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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