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亚洲 | 2017年 4月 4日 星期二 21:55 BJT

亚洲橡胶：4月4日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透4月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘
收市价：

     合约       日盘   成交量      晚盘   成交量
    *  4月      281.2     103    281.3       8
    *  5月      262.5     111    260.5      34
    *  6月      251.9     109    253.1      29
    *  7月      245.0     298    246.0      29
    *  8月    　240.4   1,824    240.8     149
    *  9月      236.7   4,732    236.7     462
     
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 
当日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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