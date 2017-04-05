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亚洲 | 2017年 4月 5日 星期三 21:51 BJT

亚洲橡胶：4月5日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透4月5日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘
收市价：

     合约       日盘   成交量      晚盘   成交量
    *  4月      300.0     145    300.5      19
    *  5月      275.6     104    276.5      17
    *  6月      268.0     358    265.4      19
    *  7月      260.5     552    259.7      70
    *  8月    　255.8   3,688    253.1     261
    *  9月      250.7   9,099    248.0   1,039
     
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 
当日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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