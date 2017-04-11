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亚洲 | 2017年 4月 11日 星期二 21:40 BJT

亚洲橡胶：4月11日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透4月11日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚
盘收市价：

     合约       日盘   成交量      晚盘   成交量
    *  4月      272.7      93    270.0      16
    *  5月      257.1      44    256.5       6
    *  6月      247.3     162    245.5      90
    *  7月      238.7     308    238.1     138
    *  8月    　233.1    1024    231.6     754
    *  9月      229.3    5816    227.5    1315
     
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 
当日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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