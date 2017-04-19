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亚洲 | 2017年 4月 20日 星期四 00:39 BJT

亚洲橡胶：4月19日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚
盘收市价：

     合约       日盘   成交量      晚盘   成交量
    *  4月        229       9      237       1
    *  5月      228.5     103      231      16
    *  6月        213     196    216.2      48
    *  7月      208.5     363    211.7      68
    *  8月      205.6   1,242      208     189
    *  9月        203   7,425      205   1,178
     
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当
日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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