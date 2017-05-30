版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 02:12 BJT

亚洲橡胶：5月30日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透5月30日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘
收市价：

     合约       日盘    成交量    晚盘     成交量
    *  6月      248.0       74     245.6      46
    *  7月      221.7      178     222.0      32
    *  8月      217.3      172     218.4      32
    *  9月      212.4      376     213.7      60
    * 10月      209.2     2894     210.0     396
    * 11月      207.7     3349     208.5     672
              
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当
日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐