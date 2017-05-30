亚洲橡胶：5月30日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透5月30日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 248.0 74 245.6 46 * 7月 221.7 178 222.0 32 * 8月 217.3 172 218.4 32 * 9月 212.4 376 213.7 60 * 10月 209.2 2894 210.0 396 * 11月 207.7 3349 208.5 672 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)