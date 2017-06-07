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亚洲 | 2017年 6月 8日 星期四 00:49 BJT

亚洲橡胶：6月7日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透6月7日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收
市价：

     合约       日盘    成交量    晚盘     成交量
    *  6月    　195.4       57     192.0       11
    *  7月      190.2      132     187.0       83
    *  8月      187.4       78     185.4       78
    *  9月      187.2      269     182.7       89
    * 10月      185.8     1509     182.0      490
    * 11月      185.5     4768     182.6     1486
              
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当
日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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