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亚洲 | 2017年 6月 14日 星期三 21:20 BJT

亚洲橡胶：6月14日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透6月14日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘
收市价：

     合约       日盘    成交量    晚盘     成交量
    *  6月    　209.5       61     208.5        9
    *  7月      207.0      180     207.2       17
    *  8月      204.1      291     206.6       44
    *  9月      199.3      413     201.8      125
    * 10月      196.4      995     198.7      170
    * 11月      195.5     7050     197.4      927
              
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当
日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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