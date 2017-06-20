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亚洲 | 2017年 6月 20日 星期二 22:26 BJT

亚洲橡胶：6月20日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透6月20日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘
收市价：

     合约       日盘    成交量    晚盘     成交量
    *  6月    　197.0       26     192.0        1
    *  7月      195.5      136     192.7       11
    *  8月      196.7      242     194.8       59
    *  9月      193.6      381     191.9       51
    * 10月      191.4      686     189.5       97
    * 11月      190.3     7262     188.7      856

     TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是
当 日官方收盘价。
    
    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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