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亚洲 | 2017年 6月 22日 星期四 21:29 BJT

亚洲橡胶：6月22日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透6月21日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘
收市价：

     合约       日盘    成交量    晚盘     成交量
    *  6月    　196.4        8     190.0        2
    *  7月      194.9       20     190.5        4
    *  8月      194.0       71     191.8       11
    *  9月      194.4      136     190.0       39
    * 10月      189.4      500     187.0      125
    * 11月      189.5     3363     186.6      746

     TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是
当 日官方收盘价。
    
    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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