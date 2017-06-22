亚洲橡胶：6月22日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透6月21日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 196.4 8 190.0 2 * 7月 194.9 20 190.5 4 * 8月 194.0 71 191.8 11 * 9月 194.4 136 190.0 39 * 10月 189.4 500 187.0 125 * 11月 189.5 3363 186.6 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 母红)