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亚洲 | 2017年 6月 24日 星期六 03:12 BJT

亚洲橡胶：6月23日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘
收市价：

     合约       日盘    成交量    晚盘     成交量
    *  6月    　193.6       19     195.0        1
    *  7月      192.1       61     191.5        5
    *  8月      192.0      265     193.7        3
    *  9月      192.3      111     192.5       21
    * 10月      188.4      440     189.8       30
    * 11月      189.3     2974     190.3      386
 
     TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是
当 日官方收盘价。
    
    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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