亚洲橡胶：6月27日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透6月27日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 7月 194.8 24 196.4 8 * 8月 192.7 299 197.3 104 * 9月 194.2 218 198.3 47 * 10月 192.4 250 196.8 38 * 11月 193.4 2012 197.1 840 * 12月 193.6 2309 197.3 817 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 李军)