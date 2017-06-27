亚洲橡胶：6月27日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

国际油市：亚洲石脑油裂解价差续跌，韩国YNCC贴水买进
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。
路透6月27日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 7月 194.8 24 196.4 8 * 8月 192.7 299 197.3 104 * 9月 194.2 218 198.3 47 * 10月 192.4 250 196.8 38 * 11月 193.4 2012 197.1 840 * 12月 193.6 2309 197.3 817 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。
因马币(林吉特)贬值及隔夜原油价格上涨，稍早曾支撑棕榈油市场。马币兑美元周三早盘跌至一个月来低位，最新下跌0.2%，至4.2960马币，为5月24日以来最弱价位。
路透上海6月28日 - 中国山东省财政厅周三公告称，将于下周三（7月5日）招标发行总额34.65亿元人民币的专项地方债，期限五年。 上述专项债为山东省今年第二批及第三批，全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 专项债券 5年 24 7月5日下午14:00-14:40 7月6日 (第二批) 专项债券 5年 10.65 7月5日下午15:00-15:40 7月6日 (第三批 )