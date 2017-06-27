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亚洲 | 2017年 6月 27日 星期二 22:57 BJT

亚洲橡胶：6月27日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透6月27日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘
收市价：

     合约       日盘    成交量    晚盘     成交量
    *  7月    　194.8      24      196.4       8
    *  8月      192.7     299      197.3     104
    *  9月      194.2     218      198.3      47
    * 10月      192.4     250      196.8      38
    * 11月      193.4    2012      197.1     840
    * 12月      193.6    2309      197.3     817
 
     TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是
当日官方收盘价。
    
    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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