亚洲橡胶: 12月11日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透12月11日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价: 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 12月 252.7 31 - - 1月 254.4 20 - - 2月 256.7 95 256.5 2 3月 260.4 355 259.8 17 4月 263.5 808 263.7 114 5月 266.5 3182 266.7 657 * TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价. * TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶 晚盘交易时间为0800-1000GMT. * 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 .(完)