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亚洲 | 2012年 12月 11日 星期二 20:59 BJT

亚洲橡胶: 12月11日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透12月11日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价:
        
 合约      日盘       成交量     晚盘       成交量
 12月     252.7         31       -          -
  1月     254.4         20       -          - 
  2月     256.7         95     256.5        2
  3月     260.4        355     259.8       17
  4月     263.5        808     263.7      114
  5月     266.5       3182     266.7      657 
    
    * TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.
    * TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶
晚盘交易时间为0800-1000GMT.
    * 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选          .(完)

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