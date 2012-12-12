亚洲橡胶: TOCOM期胶劲升至两个月高位,受日圆走软激励

TOCOM交投最活跃的5月期胶<0#2JRU:> 结算价上涨5.5日圆,或 2.1%,报每公斤272日圆,这既是日高,也是10月10日以来所有指标合约中的 最高. 三大产胶国--泰国、印尼和马来西亚同意不必采取额外措施支撑胶价 . 上海期交所最活跃的5月期胶<0#SNR:>收高135元,报每吨249,000元人 民币. (完)