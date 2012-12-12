亚洲橡胶: 12月12日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透12月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价: 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 12月 257.1 49 258.5 10 1月 258.0 62 259.4 15 2月 260.4 247 260.0 63 3月 264.9 492 264.5 61 4月 268.2 811 268.0 163 5月 272.0 5927 271.6 1117 * TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价. * TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间 为0800-1000GMT. * 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 .(完)