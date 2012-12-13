亚洲橡胶: TOCOM期胶从两个月高位回落,受金价走低拖累

"如果市场升穿今日高位274.8日圆,那么将会引发更多的买盘.但如果 没有的话,将会形成一个偏空的双顶形态,并导致一波卖盘."Fujitomi的分 析师Toshitaka Tazawa表示. TOCOM交投最活跃的5月期胶<0#2JRU:> 结算价下跌0.5日圆,或 0.2%,报每公斤271.5日圆. 该合约稍早时曾一度升至274.8日圆,为10月5日迄今高位,当时的指标 合约曾触及275.5日圆,为5月23日以来高点. 本周稍早,全球三大产胶国泰国、印尼和马来西亚同意维持限制橡胶 出口的政策不变,但是鉴于鲜有迹象显示库存降低,橡胶价格变动不大. 上海期交所最活跃的5月期胶<0#SNR:>收高100元,报每吨24,675元人 民币. 新加坡商品交易所近月1月期胶 最新报每公斤285美分,下跌1. 1美分.(完)