亚洲橡胶: TOCOM期胶从两个月高位回落,受金价走低拖累

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
"如果市场升穿今日高位274.8日圆,那么将会引发更多的买盘.但如果 没有的话,将会形成一个偏空的双顶形态,并导致一波卖盘."Fujitomi的分 析师Toshitaka Tazawa表示. TOCOM交投最活跃的5月期胶<0#2JRU:> 结算价下跌0.5日圆,或 0.2%,报每公斤271.5日圆. 该合约稍早时曾一度升至274.8日圆,为10月5日迄今高位,当时的指标 合约曾触及275.5日圆,为5月23日以来高点. 本周稍早,全球三大产胶国泰国、印尼和马来西亚同意维持限制橡胶 出口的政策不变,但是鉴于鲜有迹象显示库存降低,橡胶价格变动不大. 上海期交所最活跃的5月期胶<0#SNR:>收高100元,报每吨24,675元人 民币. 新加坡商品交易所近月1月期胶 最新报每公斤285美分,下跌1. 1美分.(完)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。