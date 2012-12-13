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亚洲 | 2012年 12月 13日 星期四 20:50 BJT

亚洲橡胶: 12月13日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透12月13日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚
盘收市价:
    
 合约     日盘    成交量     晚盘      成交量
 12月    256.4     38       254.5      18
       
  1月    259.0     65       257.5      11 
  2月    260.5    240       259.4      19
  3月    264.8    531       262.6      19 
  4月    267.8    672       266.3     163 
  5月    271.5   4651       271.0     900 
    
    *  TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是
当日官方收盘价.
    *    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT
之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.
    * 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选          .(完)

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