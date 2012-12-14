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亚洲 | 2012年 12月 14日 星期五 21:27 BJT

亚洲橡胶: 12月14日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透12月14日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:
    
  合约      日盘        成交量     晚盘       成交量
  12月     260.4         45     263.3         139
   1月     262.0         52     265.7           4
   2月     264.6        188     268.0          18
   3月     268.3        255     273.0          89
   4月     272.6        634     277.0         112
   5月     276.4       6435     280.6        2186 
 (完)

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