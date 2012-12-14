亚洲橡胶: TOCOM期胶触及近七个月高位,此前公布正面的中国制造业数据

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京12月14日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周五升至近七个月高位,此前数据显示中国 制造业活动回升. 汇丰中国12月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至14个月高位50.9,彰显中国制造业活动回温且未来数月 该国经济前景更明亮. TOCOM交投最活跃的5月期胶<0#2JRU:> 结算价上涨4.9日圆,或1.8%,报每公斤276.4日圆. 5月合约稍早一度升至277.0日圆,创5月23日以来的合约最高位.该合约本周上涨4.9%. 上海期交所最活跃的5月期胶<0#SNR:>上涨375元人民币,报每吨25,090元人民币.(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。