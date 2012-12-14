亚洲橡胶: TOCOM期胶触及近七个月高位,此前公布正面的中国制造业数据

路透东京12月14日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周五升至近七个月高位,此前数据显示中国 制造业活动回升. 汇丰中国12月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至14个月高位50.9,彰显中国制造业活动回温且未来数月 该国经济前景更明亮. TOCOM交投最活跃的5月期胶<0#2JRU:> 结算价上涨4.9日圆,或1.8%,报每公斤276.4日圆. 5月合约稍早一度升至277.0日圆,创5月23日以来的合约最高位.该合约本周上涨4.9%. 上海期交所最活跃的5月期胶<0#SNR:>上涨375元人民币,报每吨25,090元人民币.(完)