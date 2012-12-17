版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 17日 星期一 16:19 BJT

亚洲橡胶: TOCOM期胶创七个月高位,并有望进一步上涨

上海期交所最活跃的5月期胶 上涨255元人民币,收在每吨25,345元(4,100美元).
    
    新加坡商品交易所近月1月期胶 最新报每公斤2.93美元,上涨2.1美分.
    
    "日圆下跌刺激了买盘,自民党大选获胜也暗示未来可能有更多宽松货币政策来提振疲弱
经济."一位驻曼谷的经纪商表示.
    
    交易商称,TOCOM期胶周二可能进一步上扬,因价格收在关键阻力位280日圆上方之后,技
术面人气改善.(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐