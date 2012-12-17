亚洲橡胶: TOCOM期胶创七个月高位,并有望进一步上涨

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
上海期交所最活跃的5月期胶 上涨255元人民币,收在每吨25,345元(4,100美元). 新加坡商品交易所近月1月期胶 最新报每公斤2.93美元,上涨2.1美分. "日圆下跌刺激了买盘,自民党大选获胜也暗示未来可能有更多宽松货币政策来提振疲弱 经济."一位驻曼谷的经纪商表示. 交易商称,TOCOM期胶周二可能进一步上扬,因价格收在关键阻力位280日圆上方之后,技 术面人气改善.(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。