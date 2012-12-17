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亚洲 | 2012年 12月 17日 星期一 21:23 BJT

亚洲橡胶: 12月17日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透12月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚
盘收市价:
    
   合约     日盘       成交量       晚盘       成交量
   12月     267.2         51     267.1           8
    1月     268.2         43     269.0           1
    2月     270.7        270     271.1          24
    3月     275.5        791     275.6          65
    4月     280.4       1088     280.0         129
    5月     284.2       6839     283.7        1237
    
    * TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是
当日官方收盘价.
    * TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之
间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.
    * 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选          .(完)

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