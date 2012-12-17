亚洲橡胶: 12月17日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透12月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价: 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 12月 267.2 51 267.1 8 1月 268.2 43 269.0 1 2月 270.7 270 271.1 24 3月 275.5 791 275.6 65 4月 280.4 1088 280.0 129 5月 284.2 6839 283.7 1237 * TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价. * TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之 间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT. * 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 .(完)