亚洲橡胶: 东京期胶收在七个月高位附近,追随疲势日圆引发的日股升势

路透曼谷12月19日 - 东京橡胶期货周三小涨,徘徊在七个月高位的附 近.市场预期日本在新一届政府下将有更宽松货币政策,导致日圆走软而日 股走升. 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶5月合约 结算价上涨2日圆 ,报每公斤287.7日圆(3.43美元),此前一度高见288.5日圆. "TOCOM期胶随日股一同走高,但获利了结阻碍了价格的大涨."曼谷一 交易员说. TOCOM期胶周二曾涨至289日圆,为5月以来高位,因日圆贬值,使得以日 圆计价的东京期胶对其他货币持有人而言变得更便宜. TOCOM期胶曾在去年2月触及历史高位535.7日圆,受一系列因素推动, 包括季节性干燥天气导致供应减少,以及当地交易商囤积橡胶以等待涨价. 上海期交所5月期胶合约 下跌10日圆,收报每吨25,280元. 新加坡商品交易所1月橡胶合约 报每公斤2.91美元,下跌0.018 美元.