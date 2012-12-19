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亚洲 | 2012年 12月 19日 星期三 16:15 BJT

亚洲橡胶: 东京期胶收在七个月高位附近,追随疲势日圆引发的日股升势

路透曼谷12月19日 - 东京橡胶期货周三小涨,徘徊在七个月高位的附
近.市场预期日本在新一届政府下将有更宽松货币政策,导致日圆走软而日
股走升.
    
    东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶5月合约 结算价上涨2日圆
,报每公斤287.7日圆(3.43美元),此前一度高见288.5日圆.
    
    "TOCOM期胶随日股一同走高,但获利了结阻碍了价格的大涨."曼谷一
交易员说.
    
    TOCOM期胶周二曾涨至289日圆,为5月以来高位,因日圆贬值,使得以日
圆计价的东京期胶对其他货币持有人而言变得更便宜.
    
    TOCOM期胶曾在去年2月触及历史高位535.7日圆,受一系列因素推动,
包括季节性干燥天气导致供应减少,以及当地交易商囤积橡胶以等待涨价.
    
    上海期交所5月期胶合约 下跌10日圆,收报每吨25,280元.
    
    新加坡商品交易所1月橡胶合约 报每公斤2.91美元,下跌0.018
美元.

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