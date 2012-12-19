亚洲橡胶: 12月19日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透12月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价: 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 12月 270.0 171 - - 1月 272.7 65 - - 2月 274.5 234 273.5 1 3月 278.7 421 278.4 136 4月 283.5 654 282.7 220 5月 287.7 5140 286.6 763 * TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价. * TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT. * 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 .(完)