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亚洲 | 2012年 12月 19日 星期三 20:47 BJT

亚洲橡胶: 12月19日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透12月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘
收市价:
    
  合约      日盘       成交量     晚盘       成交量
  12月     270.0        171        -           -
   1月     272.7         65        -           -
   2月     274.5        234     273.5           1
   3月     278.7        421     278.4         136 
   4月     283.5        654     282.7         220 
   5月     287.7       5140     286.6         763 
    
    * TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当
日官方收盘价.
    * TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间
增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.
    * 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选          .(完)

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